Atalanta-Rakow 2-0, Ederson: “Sono molto felice di aver fatto un altro gol”

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ha parlato dopo la vittoria in Europa League conotro il Rakow per 2-0, che porta anche la sua firma per il secondo gol. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Sono molto felice di aver fatto un altro gol davanti ai nostri tifosi. È stata una grande emozione segnare all’esordio in Europa. Gasperini mi lascia libero di inserirmi, ma devo fare anche la fase difensiva. Posso aiutare in attacco con assist o come è successo oggi con il gol. Difficoltà nel passaggio dalla Salernitana all’Atalanta? È stato un po’ diverso, i movimenti che devo fare per uscire con più qualità con la palla. Mister Gasperini ci trasmette tanta voglia, adesso capisco molto di più dal punto di vista tattico”.