Atalanta, Gasperini: “Non siamo favoriti con il Marsiglia, in porta gioca Musso”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di andata della semifinale di Europa League contro il Marsiglia: “Non c’è un chiaro favorito, anche se abbiamo battuto il Liverpool. Dobbiamo fare una partita spavalda anche in casa loro. Per noi è stata una stagione straordinaria. Abbiamo giocato tante partite, ma in questo momento pensiamo solo a domani”.

Sulle scelte di formazione: “Per domani sono tutti a disposizione. Oggi Bakker non si è allenato a causa di un attacco influenzale. In porta giocherà Musso come previsto dall’alternanza. Scalvini è recuperato e sarà della partita. Kolasinac si è inserito molto bene in gruppo e on vede l’ora di giocare contro la sua ex squadra”.