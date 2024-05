Atalanta-Bayer Leverkusen, Gasperini: “Siamo pronti. Loro forti, ma abbiamo autostima”

“Affrontiamo una grande squadra, parlano i numeri e le prestazioni. Però devo dire che nel nostro percorso abbiamo affrontato tante squadre molto forti, quindi un po’ di autostima e fiducia l’abbiamo acquisita. Poi bisogna avere grande rispetto e grande conoscenza del Leverkusen, con le italiane ti confronti molte volte e con le straniere molto meno. Col Bayer ci siamo incontrati due anni fa, ma questa è una squadra diversa. Non hai l’abitudine al confronto: quando giochi due partite, andata e ritorno, ti puoi fare un’idea migliore”. Gian Piero Gasperini analizza così in conferenza stampa l’avversaria in finale di Europa League. “È una squadra molto ben organizzata, al di là della qualità dei singoli, con soluzioni varie, non solo in attacco. È una squadra duttile, che si difende molto bene e riparte molto bene: vale tutti i risultati che ha fatto, dovremo fare una partita pulita, in cui però come al solito molto dipenderà dagli episodi”.

“Indubbiamente aver raggiunto la Champions è un ulteriore passo che permette soltanto di mettere il massimo della concentrazione su questa coppa, è stato molto positivo. Il mio sentimento maggiore è di attesa, crediamo di avere preparato tutto ciò che dovevamo preparare, aspettiamo di confrontarci e giocare la partita. Dovremo essere bravi a trovare la serenità giusta”, ha aggiunto il tecnico. “Arriviamo al top? Sotto l’aspetto mentale e psico-fisico, sì. Personalmente sono dispiaciuto per l’assenza di De Roon, è un ragazzo che meritava una finale, dover perdere la partita più importante dispiace. In questo momento non è facile quando giochi ogni tre giorni riuscire ad esprimerti nel modo migliore, abbiamo giocato tante gare. C’è rimasto il rammarico con la Juventus, probabilmente siamo arrivati, per motivi diversi, non al meglio delle nostre prestazioni”.

Ovviamente, qualche parola anche per Gianluca Scamacca, grande assente nella finale di Coppa Italia, ma pronto a scendere in campo domani: “Scamacca negli ultimi mesi ha avuto una crescita notevole, in quanto a prestazioni, non soltanto gol. In una partita come quella contro la Juventus abbiamo sentito molto la sua mancanza. Domani in attacco ci sono tutti, quindi il reparto è al completo e possiamo ragionare sui 90 o anche 120 minuti”.