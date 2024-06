Euro 2024, quanti punti servono all’Italia per gli ottavi? I calcoli dopo Spagna-Croazia

Quanti punti servono all’Italia per approdare agli ottavi di Euro 2024? Con il roboante 3-0 della Spagna sulla Croazia, anche se non si può certo dire in modo aritmetico visto che gli azzurri non hanno nemmeno giocato la prima delle tre partite, si può però già affermare che una vittoria contro l’Albania e un pareggio contro la Croazia, o eventualmente anche contro la stessa Spagna, possono valere il pass per gli ottavi come seconda o una delle migliori terze.

I CALCOLI PER L’ITALIA AGLI OTTAVI

Questo perché in caso di successo con l’Albania e con un punto nelle restanti due partite, si arriverebbe a quota quattro punti. Un bottino che potrebbe innanzitutto bastare per arrivare secondi, ma che – pochi dubbi – basterà per essere certi. E una terza con 4 punti, da quando l’Europeo è a 24 squadre, è sempre passata: a Euro 2020 tre terze su sei avevano addirittura 3 punti, nel 2016 addirittura quattro terze su sei avevano 3 punti. Dunque quota 4 storicamente è sinonimo di qualificazione. Se poi il pareggio sarà ottenuto dall’Italia contro la Croazia, anche in caso di precedente sconfitta (ma di due reti di scarto al massimo) con la Spagna, se l’Albania non avrà al contempo vinto entrambe le sue altre partite, potremo anche ritrovarci secondi con 4 punti. Ma è presto per fare calcoli: la Nazionale deve scendere sul campo per vincerle potenzialmente tutte e tre.