Euro 2024: la Turchia viene a capo della Georgia, per Montella compleanno con sofferenza

La Turchia viene a capo della Georgia, ma deve sudare le proverbiali sette camicie, e forse qualcosa di più. Nel gruppo F di Euro 2024 il pronostico della vigilia viene rispettato, ma Vincenzo Montella, nel giorno del suo compleanno, per il 3-1 di Dortmund deve ringraziare anche la buona sorta. Ci sono infatti due pali dei ragazzi di Sagnol, uno invece colpito dagli anatolici, ma uno dei due legni dei georgiani, che festeggiano comunque per il grande esordio nella manifestazione contintentale, viene colpito in pieno recupero, prima del tris in campo aperto col portiere che era salito in the box. La Turchia si avvicina così agli ottavi, la Georgia se giocherà nuovamente così può dire la sua con la Repubblica Ceca in chiave, probabilmente, terzo posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Partita scoppiettante a Dortmund, come era peraltro nelle attese. Avvio davvero aggressivo da parte della Turchia, un vero e proprio assalto con Calhanoglu che si vede sporcare il tiro e poi il palo a dire no alla botta rasoterra di Ahyan. Di Mikautadze la principale opportunità per i georgiani, risponde subito Yildiz ma non si fa sorprendere Memardashvili. Al 26′ la sblocca la nazionale di Turchia: palla che si impenna e Muldur, ex Sassuolo, fa partire un tiro al volo dal limite davvero splendido, palla all’angolino e 1-0. Passa un minuto e c’è il raddoppio, segna a porta vuota la stellina della Juventus Yildiz, ma il Var annulla per fuorigioco. Gol annullato, gol subito: Mikautadze è felino in area, beffa Gunok sul suo palo con un tiro sporco quanto efficace ed è parità a Dortmund.

Nella ripresa Muldur di nuovo pericoloso, stavolta cestina però la grande chance della doppietta personale, poi si fa vedere Kvaratskhelia con il doppio dribbling e il tiro centrale. Al 57′ Calhanoglu calcia bene la punizione, ma troppo centrale, Mamardashvili respinge con una sola mano e si prende un rischio. Al 65′ il nuovo vantaggio della Turchia, lo firma Arda Guler con un grandissimo sinistro a giro convergendo verso il centro del campo da 25 metri, fa capire a tutti perché il Real Madrid lo ha prevelato, anche se Ancelotti non gli ha concesso particolare spazio. Passano cinque minuti e la Georgia, mai doma, risponde: traversa clamorosa di Kochorashvili su un’azione personale da urlo. Poi il finale è convulso: sale anche Memardashvili e la Georgia prende un palo con tanto di tiro a botta sicura sulla ribattuta che viene deviato involontariamente da un difensore turco. E sul capovolgimento di fronte Akturkoglu fa 3-1 a porta vuota, facendo scattare la festa anatolica.