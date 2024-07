Euro 2024, Francia ai quarti con due autogol e un rigore: zero gol su azione, è record

La Francia avanza ai quarti di Euro 2024 e attende di conoscere la propria rivale tra Portogallo e Slovenia, ma quanta fatica per i Bleus. La squadra di Deschamps, anche all’apice dei propri successi, non ha mai puntato su un gioco spumeggiante, ma la fase offensiva ai minimi termini come in questo momento non si era mai vista. Tanto da scrivere un record: come riporta Giuseppe Pastore, si tratta della prima squadra a qualificarsi ai quarti di finale di Europei o Mondiali senza aver ancora segnato un gol su azione.

Già, perché la Francia ha battuto l’Austria per 1-0 grazie al clamoroso autogol di Wober, poi ha pareggiato per 0-0 contro l’Olanda, quindi ha impattato per 1-1 con la Polonia già eliminata, segnando su rigore con Mbappé, quindi l’1-0 al Belgio agli ottavi grazie all’autorete di Vertonghen, peraltro a cinque minuti dalla fine. C’è l’altra faccia della medaglia per i galletti: un solo gol subito, quello di Lewandowski, anche quello non su azione ma su rigore. Per il resto, tre clean sheet e un grande Europeo fin qui per Maignan, reduce da una stagione non così brillante al Milan.

In Francia si godono il pass per i quarti, ma sanno che così non va bene lì davanti se hai Mbappé, Griezmann, Thuram, Giroud, Kolo Muani, Coman e Dembelé come frecce al tuo arco. E poi, il livello ora si alza esponenzialmente: potrebbe esserci il Portogallo come prima rivale, e poi una tra Spagna e Germania in semifinale in caso. Senza i gol, quelli veri, sarà impossibile andare avanti e Deschamps ne è consapevole.