Euro 2023: la Fir esprime il massimo sostegno alla Figc per la candidatura

La Fir ha espresso massimo sostegno alla Figc per candidatura Euro 2032. La federazione italiana rugby ha infatti pubblicato una nota in cui dichiarava: “il pieno sostegno alla candidatura della Federazione Italiana Giuoco Calcio ad ospitare Euro2032 e augura il miglior successo al Presidente Gravina, alla struttura federale e a tutti i portatori d’interesse coinvolto. Tutto ciò perché l’organo di governo del rugby italiano intende lavorare in sinergia con Figc e con tutti gli stakeholders coinvolti per far sì che il processo di adeguamento degli stadi individuati dal dossier avvenga tenendo in debita considerazione le esigenze del rugby internazionale d’elite, condizione imprescindibile per poter presentare, nell’immediato futuro, una candidatura italiana ai Mondiali del 2035 (uomini) e 2037 (donne)”.