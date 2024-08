Eriksson, Beckham: “Sempre grato per avermi nominato capitano dell’Inghilterra”

“Abbiamo riso, abbiamo pianto e sapevamo che ci stavamo salutando. Sven grazie per essere la persona che sei sempre stato, appassionato, premuroso, tranquillo e un vero gentiluomo“. Così l’ex stella del calcio inglese David Beckham ricorda Sven-Goran Eriksson, scomparso quest’oggi all’età di 76 anni. “Ti sarò sempre grato per avermi fatto diventare il tuo capitano, e conserverò per sempre gli ultimi ricordi di questo giorno con te e la tua famiglia“, ha aggiunto Beckham in un post su Instagram in cui pubblica anche un breve video che lo ritrae insieme al suo ex allenatore in nazionale.

Anche altri due ex nazionali inglesi hanno ricordato Eriksson. “Uno dei migliori e un uomo che mancherà profondamente a tutti nel mondo del calcio“, ha scritto Michael Owen, autore di una tripletta nella vittoria dell’Inghilterra per 5-1 sulla Germania nel 2001, una delle più grandi imprese dello svedese sulla panchina dei Tre Leoni. “Riposa in pace, Sven. Un uomo speciale. Grazie per i ricordi e per tutto il tuo aiuto e i tuoi consigli“, ha invece scritto sempre sui social Wayne Rooney.