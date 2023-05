Empoli-Salernitana, Zanetti festeggia la salvezza: “Abbiamo attraversato momenti duri. Siamo stati bravi”

L’Empoli è matematicamente salvo e quindi anche l’anno prossimo giocherà in Serie A. Dopo la vittoria della Salernitana, è scattata la festa dei toscani che dopo momenti duri sono riusciti a mettere in saccoccia il bottino di punti tali da poter festeggiare la salvezza con quattro giornate di anticipo.

Queste le parole di Zanetti a DAZN: “Abbiamo passato momenti duri ma la bravura dei ragazzi è stata superare certe difficolta’. Questo momento è dedicato ai giocatori che hanno quasi fatto questa impresa. Fin da subito, nei primi 15 giorni che sono arrivato, sono stato in silenzio e ho cercato di capire come ragionavano i giocatori. Ho capito subito che potevamo raggiungere l’obiettivo prefissato e che volevamo fare qualcosa di importante. Avevamo il carattere giusto per fare la differenza e lottare fino in fondo. Io destinato ad una grande? Non riesco neanche a pensare alla prossima partita, voglio solo riposare perche’ negli ultimi 15 giorni mi sono sfondato di notti insonne, si fa molta fatica in questo mestiere ma stasera sono felice. Abbiamo fatto una prestazione stasera come piace a me proseguendo quanto già visto contro il Bologna. Manca poco ma non è ancora finita, sono felice per il gol di Caputo, per la continuità che sta trovando Cambiaghi e per lo spirito visto dal primo all’ultimo minuto. Mi sento fortunato ad allenare giocatori simili, penso che possiamo ancora crescere e di avere ampi margini nelle ultime giornate. Conoscevamo le qualità della Salernitana e sapevamo che per vincere sarebbe servita una prestazione solida, alla fine il risultato ci premia per quanto fatto“.