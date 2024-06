Diffidati Germania-Danimarca: giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti di finale di Euro 2024

I diffidati di Germania-Danimarca: ecco i giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti di finale di Euro 2024. In palio ci sono i quarti e i padroni di casa sono favoriti rispetto ai danesi: avversaria comunque molto complessa per la Mannschaft quella che ha chiuso al secondo posto il gruppo C con zero vittorie e zero sconfitte. Occhio anche al fattore diffidati: ci sono tre giocatori tra le fila tedesche di Nagelsmann, e tre per quanto riguarda i ragazzi di Hjulmand, tutti giocatori che in caso di ammonizione salteranno il prossimo eventuale impegno.

I DIFFIDATI DI GERMANIA-DANIMARCA

Questi sei giocatori, infatti, sono già entrati nell’elenco dei diffidati. Agli Europei ciò capita già al primo cartellino giallo rimediato, mentre in caso di ammonizione in una successiva partita ecco che per loro arriverà la qualifica. Per la Germania a rischio Andrich, Rudiger, Mittelstadt, mentre per la Danimarca Vestergaard, Maehle, Wind. Sono squalificati Tah e Hjulmand, almeno loro sono certi di giocare i quarti, ovviamente uno dei due in base all’esito della partita.

GERMANIA: Andrich, Rudiger, Mittelstadt

DANIMARCA: Vestergaard, Maehle, Wind