Del Piero sotto accusa per foto con un pinguino: “Non devono essere assolutamente toccati”

Alessandro Del Piero sotto accusa. In questi giorni l’ex capitano bianconero sta festeggiando il Capodanno a Dubai insieme alla propria famiglia, e proprio ieri ha pubblicato una foto insieme ad un pinguino, quest’ultima però ha scatenato numerose polemiche e non è stata apprezzata da coloro che contestano la loro presenza in un paese caldo. “I pinguini non devono essere assolutamente toccati”, affermano gli animalisti.