Lecco, parla il sindaco Gattinoni: “Sarebbe sciocco avere una squadra in B e farla giocare a 300 km di distanza”

Il sindaco della città di Lecco, Mauro Gattinoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vicenda stadio, che rischia di costare la cadetteria alla squadra: “Sarebbe sciocco avere una squadra in Serie B e farla giocare a 300 km di distanza. Ovviamente non è semplice perché bisogna contemperare una certa parte di interventi strutturali sullo stadio che deve essere adeguato. Non si tratta di niente di irrisolvibile, tuttavia bisogna essere consapevoli che tutta la città dovrà sopportare nel caso una maggiore disponibilità nell’accogliere squadre e tifoserie ospiti” ha concluso il sindaco.