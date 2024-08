Regolamento Lecce-Mantova: cosa succede in caso di pareggio al 90′, Coppa Italia 2024/25

Il regolamento di Lecce-Mantova, match valevole per il primo turno della Coppa Italia 2024/25. Esordio ufficiale per i salentini, che metteranno in mostra i nuovi acquisti del ds Pantaleo Corvino. Di fronte però la formazione di Possanzini non vuole arrendersi in partenza, e dopo aver dominato in Serie C la scorsa stagione, sono stati promossi in cadetteria. Nel turno preliminare i biancorossi hanno eliminato la Torres a domicilio e vogliono proseguire il loro cammino.

Regolamento Lecce-Mantova

Contrariamente a quanto accaduto nelle passate stagioni, a partire da quest’anno il regolamento della Coppa Italia 2024/2025 prevedrà un importante cambiamento. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti nella sfida tra Lecce e Mantova, infatti, le due squadre non saranno chiamate a disputare i tempi supplementare, ma si procederà direttamente con i calci di rigore: cinque tiri per parte e, in caso di ulteriore parità, si andrebbe ad oltranza fino a decretare un vincitore.