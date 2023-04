Regolamento Fiorentina-Cremonese: cosa in caso di gol in trasferta

E’ tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per la sfida tra Fiorentina e Cremonese, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. La compagine viola, dopo la sconfitta subita in campionato con il Monza, spera di rialzare la testa per conquistare l’accesso in finale. I grigiorossi di Davide Ballardini, dal loro canto, proveranno a mettere loro i bastoni tra le ruote. Il regolamento prevede che, in caso di vittoria per 3-1 da parte della formazione ospite, non ci sia la qualificazione alla finale, ma la disputa di tempi supplementari ed eventuali rigori.