Palermo, Dionisi sull’esordio in Coppa Italia: “Non partiamo battuti, a Parma con fiducia”

“Finalmente ci siamo, inizia la stagione. Vogliamo dimostrare in campo di giocarcela in ogni partita, sapendo che non si parte mai battuti. Arriviamo bene alla gara perché i ragazzi si sono allenati nella maniera corretta dal primo giorno, hanno dato grande disponibilità in tutte le sessioni di allenamento, così dovrà essere da ora in poi. E’ un impegno importante, cercheremo di onorarlo e perché no passare il turno“. Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ai microfoni del sito ufficiale, parlando della sfida di domani pomeriggio alle 18.30 contro il Parma, valida per il primo turno di Coppa Italia. L’ex Sassuolo ha aggiunto: “Giocheremo con un avversario di una categoria diversa dalla nostra. Dobbiamo dimostrare di andare oltre le difficoltà e l’avversario: faremo di tutto per passare il turno, sapendo che il nostro obiettivo è il campionato, come è giusto che sia. Il Parma è una squadra ben allenata, che ha meritato di vincere lo scorso campionato. Sarà un test impegnativo“.

Per Dionisi sarà la prima ufficiale sulla panchina del Palermo: “Spero che sia solo la prima di tantissime partite. Per me l’emozione sarà vedere il rosanero nella tribuna dei nostri tifosi perché come c’erano ad Oxford mi aspetto che ce ne siano tanti anche a Parma come è sempre stato. Ci prepariamo per vivere emozioni insieme a loro“. Infine l’allenatore rosanero ha concluso parlando degli ultimi due nuovi acquisti, Verre e Appuah: “Sono due ragazzi con percorsi diversi e con età diverse, tra l’uno e l’altro ci sono dieci anni, però sono due giocatori che abbiamo voluto. Valerio non devo presentarlo io perché ha già vestito la maglia del Palermo due volte, l’ha voluta rivestire un’altra volta e questo fa la differenza. Valerio è un giocatore di qualità che sicuramente migliorerà ancora di più la qualità di questa squadra. Poi c’è Appuah che è tra i ragazzi più giovani della rosa, però è un giocatore che ha delle qualità e sta a lui dimostrare di avere la voglia di tirarle fuori nel Palermo e a noi valorizzarlo per le qualità che ha“.