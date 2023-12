Lazio-Genoa, Fabiani: “Caso Vecino? Cose da spogliatoio, non discutiamone in pubblica piazza”

“Il caso Vecino con il giocatore escluso dalla lista dei convocati e che sui social ha scritto di non aver mancato di rispetto a nessuno? Mi limito a dire che in uno spogliatoio ci sono pregi e difetti e noi dirigenti siamo chiamati a lavorare su alcuni difetti. Per cui, nulla di nuovo sotto il sole”. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro il Genoa: “Cose di spogliatoio? Sì, è stato preso un provvedimento, ribadisco che non è corretto discuterne in pubblica piazza anche per rispetto dello stesso tesserato. Credo che queste cose debbano rimanere all’interno dello spogliatoio e della società stessa”.

Sulla coppa nazionale: “La Coppa Italia è da sempre una manifestazione importante, giocarsi una finale di Coppa Italia è un traguardo strepitoso per tutte le squadre e anche per la Lazio che l’ha vinta tante volte. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, sarebbe una bestemmia dire il contrario. Noi vogliamo vincere anche le amichevoli, figuriamoci una competizione nazionale come questa”.