Juventus-Salernitana, Allegri: “Teniamo alla Coppa Italia. Chiesa giocherà”

“Nonge non partirà sicuramente titolare ma domani potrà avere spazio. Per la formazione deciderò domani mattina. Sicuramente ci saranno Perin in porta, Rugani e Chiesa. Gli altri vedremo, ma sicuramente andrà in campo la miglior formazione”. A dirlo è il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Salernitana. “Yildiz con Chiesa e Vlahovic? Tutto si può fare, dipende dai momenti e dalle circostanze. Domani non giocherà. – ha detto ancora Allegri – Quando un giocatore giovane gioca viene sempre esaltato. Ma l’importante per lui è rimanere sereno, deve continuare a lavorare. Non sono due partite a decidere se sei un campione e avrai una grande carriera e questo vale per tutti. Il resto sono tutte chiacchiere che in questo momento vengono strumentalizzate su un giocatore bravo ma con due partite con la Juventus”. Promosso McKennie: “Weston è cresciuto, l’esperienza al Leeds l’ha fatto maturare, non è stata una esperienza facile per lui. È tornato con grande voglia e sta facendo bene, ma ha cinque mesi davanti a lui nei quali deve fare assolutamente meglio”, ha detto ancora il tecnico bianconero.

Nella stagione senza coppe europee, Allegri non vuole di certo snobbare l’impegno infrasettimanale: “Teniamo alla Coppa Italia, quest’anno abbiamo Coppa e Campionato. Loro sono in un buono stato di salute e noi dobbiamo cercare di approdare ai quarti. Questa coppa all’inizio sembra non interessare a nessuno, ma è sempre un trofeo, e soprattutto interessa alla Juve che se pareggi una partita viene fuori una catastrofe”, ha detto ancora Allegri. “Noi dobbiamo essere bravi a vincere il più possibile, bisogna fare meglio possibile per cercare di andare avanti“, ha aggiunto l’allenatore della Juventus che poi si sofferma sul tema mercato: “Di Miretti sono molto contento. Dopo Firenze, dove ha fatto un gol importante, troverà suo spazio ed è importante, quindi rimarrà alla Juventus. Entrata? Ci sono direttori che vigilano e monitorano. La squadra sta crescendo e noi dobbiamo soltanto pensare a lavorare”.