Inter-Juventus, striscione dei tifosi nerazzurri per lo squalificato Handanovic: “Milano sarà sempre casa tua”

Mentre l’Inter è in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare la Juventus nel match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023, i tifosi nerazzurri hanno voluto omaggiare lo squalificato Samir Handanovic. La Curva Nord, infatti, ha esposto sugli spalti di San Siro uno striscione in onore del portiere sloveno, espulso nell’incandescente finale della gara di andata: “Samir fieri del tuo senso di appartenenza. Milano sarà sempre casa tua”.