Formazioni ufficiali Udinese-Catanzaro, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese e Catanzaro, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Prima uscita per i bianconeri di Andrea Sottil, che si presentano all’inizio di questa nuova stagione dopo qualche cessione importante come quelle di Udogie e Samardzic. Il Catanzaro neopromosso in Serie B invece assaggia un livello alto dopo aver eliminato il Foggia nel turno precedente. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di venerdì 11 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CATANZARO

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina; Festy, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto.

A disposizione: Padelli, Piana, Guessand, Success, Kamara, Ferreira, Abankwah, Aké, Lucca, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu, Zunec.

All. Sottil

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Veroli, Brighenti, Scognamillo, Situm; Pontisso, Sounas, Ghion, Vandeputte; Brignola, Biasci.

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Welbeck, D’Andrea, Verna, Curcio, Pompetti, Bombagi, Olivieri, Katseris.

All. Vivarini