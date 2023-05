Fiorentina-Inter oggi in TV: canale, orario e diretta streaming finale Coppa Italia 2022/2023

Oggi, mercoledì 24 maggio alle ore 21:00, andrà in scena la finale di Coppa Italia 2022/2023: Fiorentina-Inter. I nerazzurri sono detentori di questo trofeo e vogliono confermarsi campioni, con l’obiettivo di mettere in tasca un quarto trofeo in queste ultime due stagioni con Simone Inzaghi alla guida. Ai viola, invece, questo titolo manca da 22 anni e vincerlo permetterebbe loro anche di assicurarsi un posto alla prossima edizione dell’Europa League, indipendentemente dall’esito poi della finale di Conference League. La partita sarà tramessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.