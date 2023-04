Fiorentina-Cremonese, i convocati di Vincenzo Italiano: assente l’infortunato Bonaventura

La Fiorentina, dopo la sconfitta subita in campionato con il Monza, vuole ripartire con il piede giusto nel match contro la Cremonese valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. Si riparte dal 2-0 ottenuto dai toscani nella sfida di andata. In vista di questo importante appuntamento il tecnico viola Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei calciatori convocati tra i quali non figura il solo Giacomo Bonaventura, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dai giochi ancora per un po’. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore dei gigliati:

Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi;

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Mandragora;

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil.