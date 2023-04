F1, l’Alpha Tauri annuncia il suo nuovo team principal: sarà Laurent Mekies

Mentre la Formula 1 ha introdotto il nuovo formata della sprint race, l’Alpha Tauri ha presentato la sua nuova struttura dirigenziale con l’arrivo di Laurient Mekies, attualmente in Ferrari, come nuovo Team Principal al posto di Franz Tost. Cambio della guardia anche nel ruolo di amministratore delegato con Peter Bayer che, entro la fine dell’anno, eserciterà questo nuovo ruolo.

Figura chiave nello sviluppo sia della Scuderia Alpha Tauri che della precedente Scuderia Toro Rosso, Franz Tost è entrato a far parte della squadra di Faenza come Team Principal sin dalla sua creazione nel 2005 e ha portato la Toro Rosso alla sua prima vittoria, in casa, al Gran Premio d’Italia 2008. Dopo il rebranding in Scuderia Alpha Tauri, Franz ha nuovamente portato il Team alla vittoria nel 2020, vincendo a Monza per la seconda volta. Franz continuerà a lavorare con la Scuderia AlphaTauri in un ruolo di consulenza nel 2024.

La nomina di Laurent Mekies a Team Principal dell’Alpha Tauri riporta l’attuale Direttore Sportivo della Ferrari nel Team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo il suo primo periodo a Faenza, Laurent ha trascorso quattro anni alla FIA come Direttore della Sicurezza e Vice Direttore di Gara, prima di entrare in Ferrari nel 2018.

Mekies si è detto soddisfatto dell’accordo raggiunto con il team di Faenza: “Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per l’ottimo lavoro che ha svolto in quasi due decenni alla guida di Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter faremo affidamento sul suo contributo e sui suoi consigli nei tempi a venire. Guardando avanti, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare nella squadra dove ho trascorso gran parte della mia carriera iniziale. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per un maggiore successo in futuro e in tandem con Peter non vedo l’ora di realizzarlo”.

Prime dichiarazioni anche per il nuovo CEO Peter Bayer: “Vorrei anche ringraziare Franz per la sua dedizione alla Scuderia AlphaTauri e al suo predecessore, la Scuderia Toro Rosso. Il suo impegno nello sviluppo di giovani talenti ha portato a una griglia di Formula 1 in cui il 25% dei piloti ha beneficiato della sua guida. È un grande privilegio anche per me assumere il ruolo di CEO del Team e lavorare al fianco di Laurent. La Scuderia AlphaTauri ha un fantastico team di persone e grandi infrastrutture a Faenza e nel Regno Unito. Non vedo l’ora di costruire su questi elementi chiave per aumentare le prestazioni, su un fuori pista, e per portare il Team ancora più successo nei prossimi anni”.