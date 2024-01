Fiorentina-Bologna 5-4 dcr, Motta: “Dobbiamo digerire questa sconfitta e dimenticarla”

“E’ una sconfitta quella di stasera ma adesso dobbiamo rialzarci subito e continuare a lavorare. Abbiamo accumulato esperienza, adesso però dobbiamo pensare alla prossima gara contro il Cagliari”. Queste le parole dell’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo la sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia in casa della Fiorentina: “Il mio futuro? Non è il momento di rispondere stasera-ha aggiunto Thiago Motta-. Penso solo al Bologna, oggi siamo stati sconfitti ma penso al presente. Stasera ci è mancato fare gol per la gara fatta, il calcio è fatto così ma adesso dobbiamo digerire la sconfitta e dobbiamo continuare a lavorare e pensare al Cagliari. Ci è mancata precisione sotto porta ma sono soddisfatto per la prestazione e sono soddisfatto nonostante la sconfitta”.

E ancora: “Ci abbiamo provato, credo che abbiamo fatto il possibile contro una delle squadre più forti del campionato ma ci è mancata la finalizzazione. Impariamo da serate come questo, dobbiamo dimenticare presto questa sconfitta e riprendere a fare bene dalla prossima partita. Abbiamo giocato con grande intensità, e volontà, quindi dovremo provare a recuperare le forze. E’ stata una bella partita, veniamo puniti da un rigore ma penso che vanno fatti i complimenti a tutte e due le squadre”.