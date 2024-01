Fiorentina-Bologna 5-4 dcr, Italiano: “Nessuno ha speculato. Abbiamo dato un senso alla stagione”

“E’ stata una gran bella partita, intensa, ricca di emozioni. Loro hanno avuto piu’ occasioni ma anche noi l’abbiamo avuto a fine gara e poi con Kayode. E’ stata una bella gara, nessuno ha speculato sul risultato, è stato uno spettacolo notevole. Ho fatto i complimenti a Thiago Motta a fine partita”. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna: “Chi vogliamo incontrare in semifinale? Abbiamo dato un senso alla nostra stagione, volevamo rimanere in questa competizione e ci siamo riusciti. Siamo riusciti a fare questo scorcio di stagione con pochi numeri di gol degli attaccanti, abbiamo margini di miglioramento, se migliorano possono darci una grossa mano. Speriamo di poter attingere dal loro mestiere, e bisogna sbloccarli. Stiamo lavorando bene sotto tutti i punti di vista, siamo cresciuti a livello difensivo, tiriamo con molti giocatori ma se migliorano gli attaccanti possiamo alzare la nostra asticella. Come gioca la punta, gioca la squadra, qualche vittoria può arrivare grazie ai loro gol”.

E ancora: “Oggi abbiamo lasciato Ikoné insieme a Barak e volevamo sfruttare gli esterni. Con il passare dei minuti siamo venuti fuori, loro hanno avuto il predominio all’inizio, abbiamo preparato la gara in pochi giorni, e loro hanno giocato venerdì sera, noi sabato. I ragazzi hanno fatto una grande partita Abbiamo poco tempo per recuperare per la prossima gara”.