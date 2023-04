Liga, colpo esterno del Siviglia al San Mamés: un rigore di Ocampos stende l’Athletic Bilbao

Vincono il tatticismo ed il Siviglia al San Mamés. Il club andaluso si porta a casa tre punti importantissimi in ottica salvezza. Al San Mamés andava in scena quella che ormai è diventata una classica della Liga Spagnola che però ha prodotto poche emozioni, relegando il punteggio sull0-0 fino al 90esimo. Ad andare più vicini alla rete i padroni di casa, che si sarebbero portati anche in vantaggio quando al primo tempo (all’ottavo minuto) Nico Williams porta avanti il Bilbao, ma il guardalinee ferma tutto per irregolarità. La partita si ammanta sullo 0-0 che sembra essere il risultato finale del match. Non è d’accordo però il Siviglia che nella ripresa e soprattutto nel finale del secondo tempo esce sempre di pèiù allo scoperto. Quando il cronometro segna 90 minuti quando Alvarez atterra un giocatore del Siviglia in area con un intervento piuttosto ruvido. Rigore a favore di Siviglia, che Ocampos al 92esimo prende e realizza regalando al Siviglia tre punti vitali in ottica salvezzaz. Con questo risultato gli andalusi si portano a più nove dalla zona rossa della classifica. Battuta d’arresto per il Bilbao che dopo 3 vittorie consecutive si fermano contro Ocampos e compagni. Rimandato l’aggancio alla zona europea per i padroni di casa.