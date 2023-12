Coppa Italia, Inter: turnover in vista del Bologna, Audero per Sommer, Asslani e Frattesi dall’inizio

L’Inter prepara la sfida di Coppa Italia con il Bologna, in programma mercoledì 20 dicembre alle 21 a San Siro. Turnover in vista per Simone Inzaghi. Turno di riposo per Sommer con Audero tra i pali. Dall’inizio Asslani e Frattesi invece di Calhanoglu e Barella o Mkhitaryan. Fuori Dimarco e dentro Carlos Augusto e ritorno dal primo minuto per Arnautovic al posto di uno tra Thuram e Lautaro. Staffetta preannunciata tra il francese e l’argentino.