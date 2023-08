Coppa Italia 2023/2024, Monza già eliminato: la Reggiana di Nesta va ai sedicesimi

di Mattia Zucchiatti 71

La Coppa Italia 2023/2024 è già finita per il Monza di Palladino. All’U-Power Stadium è la Reggiana a qualificarsi per i sedicesimi di Coppa Italia. Un successo in rimonta per la squadra di mister Alessandro Nesta che regala un dispiacere al suo ex amministratore delegato ai tempi del Milan, Adriano Galliani. La serata si era messa sul binario giusto per i biancorossi, in vantaggio al 22′ con D’Ambrosio, dopo che l’ex Inter aveva sfiorato l’1-0 un minuto prima. Nella ripresa il Monza fatica a controllare il gioco. La Reggiana trova il pareggio con un missile di Nardi, al 19′ del secondo tempo e, dopo un’occasione di Portanova, passa in vantaggio al 39′. Di Gregorio stende Vido in area, l’arbitro concede il rigore e Cigarini non sbaglia. La Reggiana sfiderà ai sedicesimi il Genoa.

Può sorridere invece il Lecce che ha battuto 1-0 il Como al Via del Mare ottenendo la qualificazione ai sedicesimi. Il successo dei salentini di mister D’Aversa è firmato Almqvist, in gol al 27′ con un destro sporcato leggermente dalla difesa avversaria dopo un cross di Dorgu. Prossima avversaria il Parma che ha eliminato il Bari cancellando così l’ipotesi di un derby pugliese ai 16esimi.