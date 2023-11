Coppa Italia 2023/2024: il Sassuolo prevale ai rigori contro lo Spezia, agli ottavi c’è l’Atalanta

Il Sassuolo batte lo Spezia ai rigori (5-4) dopo 120’ minuti a reti inviolate e conquista il passaggio del turno agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà l’Atalanta. Il Sassuolo vince grazie ai calci di rigore senza sbagliare dal dischetto, dopo non esser riuscita sfondare il muro dei liguri nei 120’ minuti. Tante occasioni sprecate da Mulattieri, coi reggiani che hanno anche rischiato di perdere la partita, in particolare per un gol annullato a Kouda verso la fine dei regolamentari.

Primo tempo abbastanza bloccato. Da segnalare una grandissima palla gol in avvio di partita per lo Spezia sui piedi di Cipot che davanti a Cragno tira fuori. Secondo tempo molto più divertente, col Sassuolo che alza il ritmo e prova in varie circostanze a trovare la via del gol. Tante occasioni per in reggiani, nello specifico una grande palla gol per Defrel intorno all’ora di gioco che nell’area piccola davanti a Zoet calcia fuori, e, per Mulattieri a 20’ dalla fine. Nel finale il portiere spezzino compie un altro miracolo, stavolta su Thorsvedt, che manda la partita ai supplementari. Tempi Supplementari che vedono ancora protagonista il portiere dei liguri, che verso la fine, compie tre interventi prodigiosi che salvano il risultato in successione. Ai rigori la spunta il Sassuolo. Decisivo l’errore di Moro nella seconda tornata. Laurienté firma il rigore che regala la qualificazione al Sassuolo.