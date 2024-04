Atalanta, Gasperini: “Con la Fiorentina in Coppa Italia gara equilibrata”

“Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una squadra di valore, dobbiamo avere la concentrazione giusta, sarà una semifinale di Coppa”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

Gasperini, che dovrà fare a meno del difensore centrale Giorgio Scalvini, però si concentra su ciò che vale per il club questo trofeo: “Ho sempre detto che la Coppa Italia è un trofeo fattibile, non ho mai pensato ad altri trofei. Siamo arrivati due volte in finale, credo che questa sia la quarta semifinale, stiamo facendo un percorso molto valido, poi non ho mai pensato che una coppa avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto”.

Poi il ‘Gasp‘ spiega meglio cosa pensa dell’attuale Coppa Italia: “La Coppa Italia è snobbata? Ognuno fa la sua classifica in base alle proprie priorità. Chiaro che la Champions ti può dare molto dal punto di vista economico. La Coppa Italia è una competizione che si gioca in poche gare, ognuno poi si crea le proprie priorità”.

Sulle scelte, soprattutto per quanto riguarda il portiere, il tecnico non si è voluto sbilanciare: “Giocherà Musso o Carnesecchi? Carnesecchi è cresciuto giocando, in alcune partite è stato decisivo, ha fatto degli interventi decisivi. Avrebbe bisogno di un po’ di ammorbidente sui piedi…”, dice ridendo.

Infine chiude scherzando sulla squalifica che non gli permetterà di andare in panchina in entrambe le gare: “Tullio è prima di tutto un amico, calcisticamente siamo insieme da tanti anni. Mi dispiace perdere le due semifinali di Coppa Italia con questa squalifica che è maturata a Milano con lo scontro tra De Roon e Gabbia. Comunque vedrò le due semifinali dalla tribuna, si vede meglio”.