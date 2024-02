Regolamento sorteggio ottavi di finale Conference League 2023/2024: ecco come funziona

Il regolamento del sorteggio degli ottavi di finale di Conference League 2023/2024: ecco come funziona nell’appuntamento di Nyon al quale partecipa una formazione italiana, la Fiorentina, che si è qualificata già a dicembre come prima del girone, senza dunque dover passare attraverso i playoff.

C’è un solo paletto per questo sorteggio in cui la Fiorentina è tra le otto teste di serie insieme alle altre sette vincitrici dei gironi, che affronteranno le otto vincitrici dei playoff tra le “retrocesse” di Europa League e le seconde di Conference: come di consueto giunti a questo punto del torneo, non possono esserci scontri tra formazioni dello stesso paese. Sono invece consentiti gli incroci tra le squadre che si eventualmente sono già affrontate ai gironi. La squadra non testa di serie giocherà in casa l’andata, il ritorno invece si disputerà in casa della testa di serie, dunque ritorno al Franchi peri viola. Infine, se l’andata si giocherà alle ore 21 di giovedì 7 marzo, allora il ritorno andrà in scena alle ore 18.45 di giovedì 14 marzo, e viceversa.