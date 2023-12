Probabili formazioni Ferencvaros-Fiorentina, sesta giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina, match della sesta giornata di Conference League 2023/2024. Alle ore 18.45 di giovedì 14 dicembre in terra ungherese i viola di Italiano sfidano la formazione magiara allenata da Dejan Stankovic e in palio c’è il primo posto nel girone e dunque il pass per gli ottavi senza dover affrontare le forche caudine dei playoff. La partita sarà visibile su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Di seguito, invece, i focus sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori, Dejan Stankovic e Vincenzo Italiano.

FIORENTINA – Nzola titolare, Beltran dalla panchina. Maxime Lopez e Mandragora in campo fanno rifiatare Duncan e Arthur, Barak sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traoré; Pesic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55%-Nzola 45%; Sottil 55% – Brekalo 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli

Squalificati: Biraghi