Pagelle Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 d.c.r.: voti e tabellino ritorno spareggio Conference League 2024/2025

De Gea il migliore, Moise Kean il più convincente di questa prima fase dell’era Palladino. Male tutti gli altri. Da Pongracic a Colpani, passando per l’espulso Ranieri e Dodò. Sono in sintesi le pagelle di Puskas Akademia-Fiorentina 1-1 (5-6 d.c.r.), match che promuove ai calci di rigore i viola nella fase campionato di Conference League 2024/2025.

Non è stata una serata facile però per gli uomini di Raffaele Palladino. Al 40′ serve un super De Gea per negare la rete a Puljic dopo un’imbucata in area. L’ex United si ripete sempre al 51′ su una conclusione da distanza ravvicinata di Puljic. A sistemare i problemi in casa Fiorentina ci pensa Moise Kean che al 59′ vince il duello fisico con Golla e realizza il gol del vantaggio. Nel finale però la Fiorentina si fa male da sola: Ranieri commette fallo da rigore su Colley e viene espulso. Dagli undici metri Nagy non sbaglia. E nel supplementare i viola rimangono in 9 a causa del doppio giallo a Comuzzo. Ai rigori però la Fiorentina è infallibile. La Puskas Akademia paga un errore.

Le pagelle

PUSKAS AKADEMIA (4-3-3): Pecsi 6; Maceiras 6, Golla 6.5, Stronati 7, Nagy 7; Plsek 6 (35’st Szolnoki 5.5), Favorov 6, Nissila 6.5; Soisalo 6 (43’st Vekony 5.5), Puljic 5.5 (22’st Colley 7), Levi 6 (22’st Komaromi 5.5).

In panchina: Markek, Lehoczki, Kocsis, Tyshchuk, Vitalyos, Markgraf, Barna, Mondovics.

Allenatore: Hornyak 6.5.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea 8; Martinez Quarta 6 (25’st Parisi 6), Pongracic 5 (9’st Comuzzo 5.5), Ranieri 4.5; Dodò 5.5 (38’st Kayode 6), Amrabat 5.5, Richardson 6, Biraghi 6; Ikoné 5 (9’st Kouamé 6), Sottil 5.5 (9’st Colpani 6); Kean 7 (1’pts Mandragora 6).

In panchina: Terracciano, Martinelli, Beltran, Bianco.

Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Antonio Nobre (Por) 5.

RETI: 14’st Kean, 51’st Nagy (rig).

SEQUENZA RIGORI: Komaromi gol, Mandragora gol, Favorov gol, Kouamé gol, Golla gol, Colpani gol, Szolnoki parato, Richardson gol, Nagy gol, Biraghi gol. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulsi Ranieri al 49’st e Comuzzo al 7’pts per doppia ammonizione. Ammoniti Pongracic, Kean, Plsek, Colley, Komaromi, Maceiras, Favorov. Angoli 9-3. Recupero: 0′, 8′, 0′, 1′.