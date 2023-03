Lazio, Felipe Anderson: “Domani servirà grande concentrazione, possiamo qualificarci”

L’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato alla viglia del match di Conference League, contro l’AZ Alkmaar. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Domani dovremo essere concentrati per tutto l’arco della gara sapendo che per passare servono due gol. Siamo già riusciti a farlo contro squadre importanti, possiamo qualificarci ma è necessario essere attenti. In questi ultimi anni ho ritrovato una forma fisica buona, mi sento molto bene. Sono felice di avere l’opportunità di giocare, devo dare il massimo in campo e fuori perché la stagione è lunga”.