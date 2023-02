Real Madrid, Ancelotti in vista del Liverpool: “Sfida intensa, siamo pronti”

“Il ricordo della finale è bello. E’ stata una partita equilibrata, loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il Liverpool. Ma domani è un’altra partita, e in questo caso non bisogna fare bene solo domani, ma nei 180 minuti”. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

Su Vinicius, match winner della finale dello scorso anni: “A lui piace giocare, non importa dove. E’ un piacere vedere giocare ‘Vini’, vedere il suo talento come quello di Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland, è bello per il calcio. Vinicius sta affrontando bene il problema del razzismo nei suoi confronti, credo che si dovrebbe fare qualcosa a questo proposito, ma ciò non sta condizionando il suo rendimento”.

Sul match: “Mi aspetto una partita molto intensa, in cui non avremo tempo neppure per respirare, ma siamo preparati a questo. Chi mi preoccupa? Mi preoccupa il Liverpool, no Salah o Van Dijk”.



Sul possibile addio di Ancelotti al Real per allenare la nazionale del Brasile: “A Madrid sto benissimo, la Spagna è un paese fantastico ed è bellissimo viverci, nessuno pensa di andarsene”.