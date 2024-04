Perché Real Madrid-Manchester City si gioca con il tetto chiuso

Il Real Madrid entra in modalità Champions e attiva, come riporta Marca, tutte quelle liturgie che soltanto i blancos portano avanti da decenni nella competizione conquistata per ben 14 volte. C’è ancora il Manchester City sulla strada dei ragazzi di Ancelotti e al Bernabeu, nell’andata dei quarti di finale, si partirà con l’incontro alle ore 19 in Plaza de Sagrados Corazones per l’arrivo del pullman alla richiesta ufficiale che i tifosi del Real Madrid si rechino allo stadio vestiti di bianco, passando per l’ultima delle scaramanzie, quella legata al nuovissimo tetto retrattile, che verrà messo in funzione anche se non pioverà. La copertura retrattile, nonostante l’assenza del maltempo, verrà utilizzata per intensificare l’atmosfera avvolgente e il suono ambientale delle tribune del Bernabéu: il club ha avuto l’ok dell’Uefa e potrà dunque chiudere il tetto. In sostanza, dal momento che non cadrà nemmeno una goccia, si tratta di pura scaramanzia, uno dei tanti rituali quasi cabalistici della Casablanca. Poi, il verdetto passerà al campo.