Pepe scippa il record a Totti: è il marcatore più anziano della Champions League

Un record speciale per Pepe, eterno difensore del Porto, che nel match vinto 2-0 contro l’Anversa è andato in gol al 91′ a 40 anni e 254 giorni. L’ex Real Madrid diventa così il più anziano marcatore della storia della Champions League, strappando via il record a Francesco Totti che nel novembre 2014 andò in rete su punizione contro il Cska Mosca a 38 anni e 290 giorni. Sul podio Ryan Giggs (37 anni e 87 giorni). Alle loro spalle Filippo Inzaghi, Javier Zanetti, Luka Modric ed Edin Dzeko. Poche settimane fa Pepe era diventato il giocatore di movimento più anziano a scendere in campo in una gara di Champions League.