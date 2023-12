Newcastle-Milan, problemi tecnici nel pre partita su Prime Video

Problemi tecnici per il pre partita di Newcastle-Milan su Amazon Prime Video. Da un certo momento in poi, infatti, è saltato il segnale con lo studio condotto da Giulia Mizzoni e sono state trasmesse immagini in differita prima, in diretta ma con gli effetti del campo e senza le voci di conduttrice e opinionisti poi. Da capire se l’azienda riuscirà a risolvere in tempo i problemi al collegamento, che durano da oltre mezzora.

20.35 – Tornato il collegamento dopo oltre mezzora: “Ci scusiamo per l’interruzione”, ha subito esordito Giulia Mizzoni.