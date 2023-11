Napoli-Union Berlino, Garcia: “Meritavamo di vincere, niente da rimproverare”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato al termine della sfida di Champions League contro l’Union Berlino. “Ha rovinato il loro gol, meritavamo di vincere, secondo me abbiamo fatto quasi la gara giusta, dico quasi perché nella fase offensiva abbiamo peccato, dovevamo fare il secondo gol. Non si può prendere un gol del genere. Il corner è stato calciato abbastanza veloce, forse non abbiamo avuto il tempo di metterci in posizione di sicurezza”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Non si vince da tanto al Maradona, ma domenica finirà tutto ciò. Dobbiamo recuperare l’energia fisica e psicologica, adesso testa al campionato, vogliamo continuare a vincere. Lavoreremo con Victor per farlo tornare in campo contro l’Atalanta. In campo ho visto un Napoli che ci ha provato in tutti i modi a fare il secondo gol, forse un problema di finalizzazione però non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Dobbiamo essere più bravi a non prendere gol”.