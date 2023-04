Napoli-Milan, Montella: “Sarà decisivo un episodio, un colpo di classe”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha analizzato la sfida di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan dopo l’1-0 dell’andata per i rossoneri. “Sono contento perché passerà un’italiana – dice l’attuale tecnico dell’Adana Demirspor -. E’ una sfida tutta nuova, il vantaggio dell’andata si annulla. E mi aspetto anche uno stadio Maradona strapieno e che canterà dall’inizio alla fine. Impossibile fare calcoli. Sarà una partita aperta, per il Milan non avrebbe senso chiudersi in difesa. A determinare sarà un episodio, un colpo di classe”, le parole dell’ex allenatore rossonero.