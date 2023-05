Milan-Inter, Malagò: “L’Euroderby è stato anche uno sport per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha commentato lo spettacolo del derby in semifinale di Champions League tra Milan ed Inter, con uno sguardo anche a Milano-Cortina 2026: “E’ molto buono non solo per il calcio, è stato anche uno spot per le Olimpiadi visto che San Siro sarà sede della cerimonia inaugurale. Chi può mettere sul tavolo uno stadio con questa capienza e questa storia? San Siro è stato uno degli asset su cui abbiamo vinto la candidatura anche se alcune cose vanno sistemate”.