Manchester City, Aké e Walker saltano la trasferta di Madrid: Gvardiol convocato, ma in dubbio

Assenze pesanti per Pep Guardiola, che in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City dovrà fare a meno di Kyle Waker e Nathan Aké. I due non sono stati neppure convocati per la trasferta in Spagna, mentre figura nell’elenco ma è ancora in dubbio Josko Gvardiol, che non si è allenato con i compagni. Di seguito la lista completa dei 21 giocatori del Manchester City convocati: Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Erling Haaland, Jack Grealish, Jeremy Doku, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Sergio Gomez, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Matheus Nunes, Ederson, Scott Carson, Phil Foden, Oscar Bobb, Mahamadou Susoho, Rico Lewis.