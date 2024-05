Maledizione semifinali per il PSG in Champions: a Dortmund la quinta sconfitta su sei nel penultimo atto

La vittoria per 3-0 in gara unica contro il Lipsia continua ad essere l’unica semifinale vinta dal Paris Saint Germain in Champions League. La quinta sconfitta su sei dei parigini in un penultimo atto del torneo arriva al Westfalenstadion, dove il Borussia Dortmund si impone per 1-0 grazie ad una rete di Fullkrug nel primo tempo. Lo stadio si conferma un fattore decisivo per i tedeschi che tra le mura amiche in questa edizione della Champions hanno subìto solamente tre reti in totale. La squadra francese chiude il primo tempo con più possesso palla (54%), ma con zero tiri nello specchio. Sono quattro invece le conclusioni arrivate dalle parti di Donnarumma nei primi quarantacinque minuti. Al 14′ la prima occasione. Il Borussia conquista palla in zona offensiva, Brandt dalla destra imbuca per Sabitzer che si presenta a tu per tu col portiere da posizione defilata, ma l’azzurro è bravo a chiudere lo specchio della porta e a respingere il primo tiro dei padroni di casa. Al 36′ arriva il gol dell’1-0. Schlotterbeck con un lancio lungo sorprende la difesa parigina, Fullkrug fa tutto bene: movimento coi tempi giusti ad eludere la trappola del fuorigioco, aggancio col destro e rasoterra mancino. Niente da fare per Donnarumma e per Lucas Hernandez, costretto ad uscire per un problema al ginocchio accusato proprio nel duello con il centravanti tedesco. L’ex estremo difensore del Milan salva il Psg al 44′ e nel recupero su due conclusioni di Sabitzer. Più Paris ad inizio ripresa. E al 52′ è un doppio palo a salvare un Borussia alle corde. Sulla sua zolla, dalla sinistra, Mbappè tenta il tiro a giro e colpisce il legno interno alla destra di Kobel, che sugli sviluppi della stessa azione deve ringraziare l’altro palo sul piattone di Hakimi. Quattro minuti dopo è Fabian Ruiz a sprecare un cross invitante di Marquinhos, mentre sul ribaltamento di fronte, al 60′, è Fullkrug a mancare l’appuntamento col raddoppio con un destro alto su suggerimento di Sancho. Al 72′ grande chance per il Psg: Mbappè dal nulla inventa un assist per Dembelè che viene murato da Kobel sul più bello. L’ex Barcellona è impreciso anche all’81’, quando calcia alto da buona posizione su cross di Hakimi. All’84’ torna ad affacciarsi il Borussia: Sancho verticalizza per Brandt che ha la palla del 2-0 ma perde un tempo di gioco e favorisce il recupero di Marquinhos in spaccata. Un piccolo rimpianto per i padroni di casa in una partita che il Psg avrebbe comunque meritato di pareggiare. Al Parco dei Principi, martedì prossimo, Luis Enrique avrà bisogno di più lucidità sotto porta. E forse anche un pizzico di aiuto in più dalla buona sorte, quella che è mancata stasera, davanti ad un muro giallo ancora imbattuto nelle semifinali casalinghe di Champions.