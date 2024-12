Nella sesta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 l’Atalanta ospita il Real Madrid con l’obiettivo di continuare a sognare. Sfida molto complicata, ma la formazione di Gasperini ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà anche una corazzata come i Blancos; la classifica ne è una conferma: gli orobici occupano attualmente la quinta posizione, imbattuti a quota 11 punti, e con il mirino puntato verso Barcellona e Borussia Dortmund che li precedono. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nella sfida del Gewiss Stadium. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo). Tra le fila dei bergamaschi non ci sono diffide, dal momento che Ederson ha già scontato la propria squalifica nel turno precedente contro lo Young Boys.

QUALI GIOCATORI DELL’ATALANTA SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Detto di Ederson, che comunque con un’ulteriore ammonizione sarà nuovamente diffidato, gli altri giocatori che hanno rimediato una sanzione sono Zaniolo, Hien, Bellanova e Brescianini, che dunque in caso di ulteriore cartellino giallo entreranno in diffida.