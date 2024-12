Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri sono molto vicini alla conquista del pass aritmetico per gli ottavi di finale, serve però un ultimo sforzo e nel teatro della BayArena ottimo test per i ragazzi di Inzaghi contro una formazione di alto livello come quella tedesca delle Aspirine. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 10 dicembre.

I TELECRONISTI DI BAYER LEVERKUSEN-INTER

Bayer Leverkusen-Inter sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.