Corsa all’Europa: tutte le combinazioni per Champions League, Europa League e Conference League

E’ gran bagarre per la corsa all’Europa: quella che conta, con i quattro posti per la Champions League di cui due già assegnati a Napoli, certa del primo posto, e Lazio, che arriverà tra la seconda e la quarta posizione, e poi quelli per l’Europa League e la Conference League. Ma con tre italiane nelle finali europee, una per ciascuna di queste competizioni Uefa, è chiaro che i calcoli e gli scenari diversi aumentano esponenzialmente, tanto da dar vita a un dedalo di combinazioni e a un numero sempre variabile di squadre che il Bel Paese potrà portare nelle coppe del prossimo anno, una cifra che oscilla tra sette e addirittura otto squadre, con la possibilità concreta di avere cinque squadre nella competizione più prestigiosa.

Ma andiamo a riassumere, in modo schematico e dettagliato, quali sono tutte le combinazioni per la qualificazione delle squadre italiane alle coppe europee del 2023/2024, tenendo ovviamente conto del -10 in classifica della Juventus e di tutte le possibilità esistenti in seguito alla vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter a discapito della Fiorentina.

La Roma vince l’Europa League e si classifica quinta o sesta; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + la Roma (cinque squadre)

quinta classificata in Europa League se non è la Roma, in caso contrario la sesta classificata (una squadra)

settima classificata in Conference League (una squadra)

La Roma vince l’Europa League e si classifica quinta o sesta; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + la Roma (cinque squadre)

quinta classificata in Europa League se non è la Roma, in caso contrario la sesta classificata + la Fiorentina (due squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

La Roma vince l’Europa League e si classifica settima; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + la Roma (cinque squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League (due squadre)

nessuna italiana in Conference League (zero squadre)

La Roma vince l’Europa League e si classifica settima; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + la Roma (cinque squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League + la Fiorentina (tre squadre)

nessuna italiana in Conference League (zero squadre)

La Roma vince l’Europa League e finisce tra le prime quattro; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League (quattro squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League (due squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

La Roma vince l’Europa League e finisce tra le prime quattro; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League (quattro squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League + la Fiorentina (tre squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

La Roma non vince l’Europa League; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League (quattro squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League (due squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

La Roma non vince l’Europa League; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League (quattro squadre)

quinta e sesta classificata in Europa League + la Fiorentina (tre squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta o sesta; la Roma non vince l’Europa League; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre italiane in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + Inter (cinque squadre)

quinta classificata in Europa League se non è l’Inter, in caso contrario la sesta classificata (una squadra)

settima classificata in Conference League (una squadra)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta; la Roma vince l’Europa League e arriva sesta; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre in Europa

prima, seconda, terza classificata in Champions League + Inter + Roma (cinque squadre)

quarta classificata in Europa League (una squadra)

settima classificata in Conference League (una squadra)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta o sesta; la Roma vince l’Europa League e arriva settima; la Fiorentina non vince la Conference League: sette squadre in Europa

prima, seconda, terza classificata in Champions League + Inter + Roma (cinque squadre)

quarta e quinta (o sesta se la quinta è l’Inter) classificata in Europa League (due squadre)

nessuna squadra in Conference League (zero squadre)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta o sesta; la Roma non vince l’Europa League; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre in Europa

prima, seconda, terza, quarta classificata in Champions League + Inter (cinque squadre)

quinta classificata (o sesta se la quinta è l’Inter) Europa League + la Fiorentina (due squadre)

settima classificata in Conference League (una squadra)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta o sesta; la Roma vince l’Europa League e arriva settima; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre in Europa

prima, seconda, terza classificata in Champions League + Inter + Roma (cinque squadre)

quarta e quinta (o sesta se la quinta è l’Inter) classificata in Europa League + la Fiorentina (tre squadre)

nessuna squadra in Conference League (zero squadre)

L’Inter vince la Champions League e arriva quinta; la Roma vince l’Europa League e arriva sesta; la Fiorentina vince la Conference League: otto squadre in Europa