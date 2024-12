Anthony Taylor ancora una volta finisce nella bufera. L’arbitro salito alla ribalta per diversi errori arbitrali, il più noto quello nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia, è diventato stasera l’arbitro inglese col maggior numero di apparizioni in Champions League, dirigendo lo scontro tra Club Brugge e Sporting Lisbona. Ma i tifosi portoghesi hanno subito preso di mira il fischietto britannico per due a loro dire gravissimi errori. In un primo momento, infatti, c’è un calcio di rigore inizialmente concesso e poi trasformato dal Var con overrule in calcio di punizione, con però qualche dubbio visto che da alcune inquadrature il contatto sembra sulla linea. Poi, l’episodio più controverso: gomitata di Tzolis a Quaresma che viene soltanto ammonito e non espulso. E così, i tifosi lusitani sono furibondi con Taylor, e vanno all’attacco sui social. Di seguito alcuni dei commenti su X.

“La lectio magistralis di Anthony Taylor in questo primo tempo di Brugge-Sporting. Un rigore trasformato in calcio di punizione e poi Tzolis avrebbe dovuto essere espulso per aver quasi ucciso Quaresma con una gomitata al collo. L’arbitraggio britannico è così scadente al giorno d’oggi!”.

“Antony Taylor ha preso una decisione completamente scioccante nel panorama sportivo attuale, assolutamente terribile, non è nemmeno andato a vederla di persona, è così ovvio che il fallo è in area di rigore… decisione tragica, tragica”.

“L’arbitro della partita di oggi è lo stesso arbitro che ha fregato la Roma nella finale contro il Siviglia… Anthony Taylor un giorno pagherai per i tuoi crimini”.