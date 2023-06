Champions League 2023/2024, turno preliminare: il Breidablik elimina il Tre Penne, finale col Buducnost

Si ferma subito in semifinale il sogno del Tre Penne, la squadra di San Marino impegnata nel turno preliminare di Champions League 2023/2024, il primissimo appuntamento stagionale di una stagione intensa delle coppe europee. In finale per guadagnarsi un posto nel primo turno preliminare di qualificazione ci vanno i padroni di casa, gli islandesi del Breidablik, che hanno vinto agevolmente per 1-7, raggiungendo così i montenegrini del Buducnost che nel pomeriggio hanno avuto la meglio dell’Atletic Escaldes di Andorra.

Allo stadio Kópavogsvöllur la sblocca Gunnlaugsson dopo appena sei minuti e c’è il raddoppio di Hlynsson poco prima della mezzora. Pronta però la reazione della squadra del Titano, che accorcia con Barretta. A risultare però probabilmente decisivo ai fini del poi ampissimo punteggio, la rete di Olsen nel recupero del primo tempo che stravolge i piani in vista di una ripresa che diventa davvero a senso unico: in gol Sigurdarson, Einarsson, e poi ancora Gunnlaugsson e Hlynsson per le personali doppiette. E’ 1-7 e in finale ecco come detto il Buducnost, che ha battuto l’Atletic Escaldes: Sekulic la sblocca, poi c’è l’autogol di Sanchez che indirizza tutto, prima del tris ancora con Sekulic esattamente all’ora di gioco. La finale si terrà venerdì 30 giugno.