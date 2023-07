Champions League 2023/2024, risultati primo turno di qualificazione: impresa del KI, eliminato il Ferencvaros

Nella serata del primo turno di qualificazione di Champions League 2023/2024 spicca l’impresa del KI, club delle Far Oer, che ha battuto a sorpresa 3-0 il Ferencvaros, conquistando la qualificazione per il prossimo turno. Avanza anche il Qarabag, che batte nel match di ritorno il Lincoln Red Imps 4-1 dopo il 2-0 del primo confronto. L’Astana elimina la Dinamo Batuni col 2-1 nel match di ritorno, mentre l’Olimpija Ljubljana ha avuto la meglio nel doppio confronto sul Valmiera (4-2 il risultato aggregato). Tutto facile anche per lo Slovan Bratislava contro lo Swift (2-0 nel ritorno, 1-1 l’andata). Avanza il Ludogorets (4-0 nel secondo match contro il Ballkani). L’HJK ha ottenuto il passaggio del turno ai supplementari (2-2) contro il Larne.

Risultati

Larne-HJK 2-2

Swift-Slovan Bratislava 0-2

Ludogorets-Ballkani 4-0

Dinamo Tbilisi-Astana 1-2

Qarabag-Lincoln Red Imps 4-0

Ferencvaros-KI 0-3

Valmiera-Olimpija Ljubljana 1-2