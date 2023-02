Borussia Dortmund, Emre Can: “Fortunati ad avere Adeyemi con noi, ha una velocità pazzesca”

Il centrocampista del Borussia Dortmund, Emre Can, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera in Champions League contro il Chelsea. Queste le sue parole, ai microfoni di Amazon Prime: “Partita complicata, abbiamo avuto anche fortuna. Come negli ultimi match giocati abbiamo combattuto e alla fine vinto. Siamo davvero fortunati ad avere un giocatore come Adeyemi, ha una velocità pazzesca. Alcune volte ci sorprendiamo anche noi della sua rapidità”.