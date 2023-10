Benfica, Schmidt: “L’Inter è forte, ma non è una gara decisiva”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter a San Siro, il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha provato ad abbassare le aspettative in conferenza stampa: “La scorsa stagione era iniziata meglio per noi. Abbiamo l’opportunità di migliorare la nostra classifica per cui sarebbe ottimo vincere, anche un punto andrebbe bene, ma serve una prestazione importante per provarci. Detto questo però non penso che domani sia una gara decisiva, anche se ovviamente siamo concentrati solo sui 90 minuti“.

Schmidt ha poi proseguito: “Non abbiamo paura dell’Inter, ma rispettiamo l’avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza e anche tanti armi in panchina. Mi aspetto un’Inter molto simile a quella dell’anno scorso. È andata in finale di Champions, non ha perso tanti giocatori e gioca un ottimo calcio, è una grande sfida giocare contro di loro”. Infine un confronto con la sfida dei quarti di finale della passata stagione: “L’anno scorso, in una situazione simile, abbiamo creato i presupposti per vincerla. Era una partita speciale e abbiamo sempre creduto in noi stessi. Cercheremo di mettere in mostra il nostro calcio e di lottare per i tre punti: è l’unico obiettivo di domani“.